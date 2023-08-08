08 августа 2023, 16:58
Сбившего пешехода на «зебре» жителя Ленобласти будут судить в Петербурге
В Петербурге уголовное дело в отношении жителя Ленобласти, который нанес тяжкий вред здоровью женщине-пешеходу, передали в суд. Об этом написал сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
ДТП произошло 2 ноября 2022 года на 1-м Верхнем переулке. Мужчина на Chevrolet Aveo, двигаясь со скоростью 40 километров в час, не пропустил через дорогу женщину, которая шла по пешеходному переходу.
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Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Дело будет рассмотрено в Выборгском районном суде.
Санкт-Петербург
ДТП
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