Сбившего насмерть двух дорожных рабочих в Тюмени следователя отправили в СИЗО на 2 месяца

Ленинский районный суд Тюмени отправил в изолятор на два месяца следователя, который 23 ноября насмерть сбил двух дорожных рабочих. Об этом сообщил сайт 72.ru.

По данным СМИ, подозреваемый попытался переложить свою вину на вымышленного человека: для этого он попросил одного из своих пассажиров дать ложные показания. В издании добавили, что сын одного из погибших выступил против домашнего ареста, так как предполагаемый виновник аварии может пустить в ход свои связи.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о смертельной аварии в Тюмени с участием теперь уже бывшего сотрудника ведомства в главное управление.

Экс-следователь поздно вечером 23 ноября напился, сел за руль BMW и насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, в районе улицы Федюнинского. Его сразу задержали и уволили из органов по отрицательным мотивам.