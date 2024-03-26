Происшествия 26 марта 2024, 15:45 Сбившего насмерть двух человек водителя Mercedes задержали в Ставропольском крае

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Водителя Mercedes, которого подозревают в том, что он сбил насмерть инспектора ДПС и остановленного им мужчину, задержали на подъезде к Минеральным Водам. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Ставропольскому краю.

Предположительно, мужчина за рулем Mercedes выехал на полосу встречного движения, врезался в патрульный автомобиль, а также сбил инспектора и водителя другого авто, которое остановил полицейский. После этого сидевший за рулем иномарки, не останавливаясь, продолжил путь.

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Когда его остановили на подъезде к Минводам, мужчина отрицал, что кого-то сбил. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

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