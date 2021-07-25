Сбившего двух женщин в центре Москвы водителя задержали

Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, который сбил двух пешеходов на Нижегородской улицы в центре Москвы. Об это «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве отметили что авария произошла около дома 64.

«Полицейские проводят разбирательство с водителем иномарки». — заявили в пресс-службе.

Как сообщил РЕН ТВ, водитель Volkswagen Passat на Нижегородской улице сбил двух женщин на пешеходном переходе. Останавливаться он не стал и уехал с места аварии.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших в тяжелом состоянии. Номера лихача сотрудникам полиции передали очевидцы аварии. В ходе погони сотрудники полиции задержали нарушителя.