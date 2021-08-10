Сбившего двух пешеходов водителя начали искать в Севастополе

Авария, в которой пострадали два пешехода, произошла 6 августа около полуночи на пляже Омега в Севастополе. Водитель, сбивший людей, сразу же скрылся с места происшествия. ГИБДД начала его поиски. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia светлого цвета и черным задним бампером, государственный регистрационный номер которого неизвестен, совершил наезд на двух пешеходов», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Севастополю. В ведомстве добавили, что пострадавшие попали в больницу с травмами.

Госавтоинспекция города заявила о поисках самого виновника аварии и возможных свидетелей ДТП. Сотрудники правоохранительных органов попросили откликнуться по телефонам дежурной части: 73-84-00, 73-84-01 или группы розыска — 73-84-28.