Сбитый во время работы на месте ДТП в Подмосковье инспектор умер в больнице

1 января спасатели, полицейские и медики приехали на ДТП под Серпухов. В работавших специалистов врезался ВАЗ-2112. Фельдшер скорой Юлий Волков погиб на месте, а сотрудника ГИБДД Игоря Фалина увезли в больницу. 8 января он умер, сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией.

Рано утром 1 января в экстренную службу поступило сообщение о ДТП с тремя пострадавшими на трассе А108, неподалеку от деревни Терехунь Серпуховского района Московской области. Автомобиль врезался в отбойник. Из Серпухова на место ДТП приехала бригада аварийно-спасательной службы «Юпитер». Спасатели вызвали скорую.

Мимо места аварии ехал ВАЗ-2112. Он попытался объехать скорую, не справился с управлением и влетел в автомобиль спасателей и работавших специалистов.

Фельдшер Юлий Волков умер сразу, а получивший тяжелые травмы полицейский Игорь Фалин — через неделю.