Сбитый в Нефтеюганске бездомный мужчина умер в больнице | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 13:48 Поделиться Telegram

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Viber Сбитый в Нефтеюганске бездомный мужчина умер в больнице

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Бездомный мужчина попал под машину в Нефтюганске. На следующий день он скончался, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.

«Мужчина 1975 года рождения ночью скончался от полученных травм», — рассказали в пресс-службе.

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По данным ведомства, в момент ДТП он был пьян. Также выяснилось, что погибший ранее был судим.

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