Сбитый в Нефтеюганске бездомный мужчина умер в больнице | 360°

Все новости

Спецоперация

15 сентября 2022, 14:00

Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

Путешествия

15 сентября 2022, 13:59

Запрет авиакомпаниям Молдавии летать в Россию назвали диктатом

Реклама

Здоровье

15 сентября 2022, 13:58

Диабетикам посоветовали есть черную смородину каждый день

Спецоперация

15 сентября 2022, 13:55

Российские военные сбили две ракеты «Точка-У» в ДНР

Мир

15 сентября 2022, 13:53

Захарова назвала реальные гарантии безопасности для Украины

Подмосковье

15 сентября 2022, 13:51

Оборудование для реабилитации на 85 млн рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года

Мир

15 сентября 2022, 13:50

Власти Эстонии отказались от таможенного договора с Россией

Технологии

15 сентября 2022, 13:49

Россияне проявили высокий интерес к новым iPhone

Общество

15 сентября 2022, 13:49

Эндокринолог Нечаева объяснила, какой вес у человека считается здоровым

Происшествия

15 сентября 2022, 13:48

Сбитый в Нефтеюганске бездомный мужчина умер в больнице

Читать 360tv в

Бездомный мужчина попал под машину в Нефтюганске. На следующий день он скончался, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.

«Мужчина 1975 года рождения ночью скончался от полученных травм», — рассказали в пресс-службе.

Реклама

По данным ведомства, в момент ДТП он был пьян. Также выяснилось, что погибший ранее был судим.

Реклама

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама