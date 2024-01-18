Происшествия 18 января 2024, 09:00 Сбитый в Ленобласти беспилотник летел к нефтяному терминалу Shot: БПЛА с 3 кг взрывчатки в Ленобласти летел в нефтеналивной терминал РИА «Новости»

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Военные перехватили в Ленинградской области беспилотник самолетного типа с тремя килограммами взрывчатки. С его помощью украинские войска планировали атаковать АО «Петербургский нефтеналивной терминал», сообщил Telegram-канал Shot.

Обломки беспилотника упали на территории порта и в пяти километрах от него в акватории Финского залива. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

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По информации канала, Вооруженные силы Украины хотели атаковать нефтеналивной терминал. Уничтоженный в Ленинградской области беспилотник самолетного типа имел поршневой двигатель, размах крыльев шесть метров. Он нес взрывчатку весом около трех килограммов.

Минобороны России объявило о перехваченных беспилотниках ночью 18 января. Один сбили в Ленинградской области, второй — в Подмосковье. Уничтожение дрона в Подольске сняли на видео. Жители не пострадали.