Происшествия 17 января 2024, 21:33 Сбитый насмерть на уральской трассе мужчина на коленях возвращался домой из больницы Погибший на Урале мужчина ползком возвращался домой из больницы с лихорадкой РИА «Новости»

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Мужчину, который ползком передвигался по дороге, сбили насмерть на трассе недалеко от поселка Ачит в Свердловской области. Он возвращался домой из больницы, куда обратился с высокой температурой, сообщило региональное издание E1.ru.

«У него была высокая температура, он вызвал скорую, его увезли в Красноуфимск. Но в больнице его отказались госпитализировать», — рассказал брат погибшего.

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По его словам, вскрытие показало, что тот был трезвым, никакого алкоголя не употреблял. Он заявил, что не знает, почему его брат полз на коленях по дороге.

Родственники погибшего предположили, что он возвращался домой на попутке, но по какой-то причине не доехал до дома. При нем не было сумки и документов. Сейчас автомобиль, водитель которого его подвез, разыскивают, чтобы вернуть вещи.

По словам супруги погибшего, в тот день он себя плохо чувствовал и обращался в больницу. В областном Минздраве заявили, что для госпитализации не было оснований, поэтому мужчину отправили домой.

Ему назначили амбулаторное лечение, а бригада скорой помощи довезла его до развязки на федеральную трассу около поселка Ачит и высадила. Мужчина покинул больницу без вещей, судя по записи с камер видеонаблюдения.

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