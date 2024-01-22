Происшествия 22 января 2024, 13:43 Сбитый дрон ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском РИА «Новости»: сбитый дрон ВСУ пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный Stringer/Keystone Press Agency/globallookpress

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Один из трех сбитых над Смоленской областью беспилотников ВСУ пытался атаковать аэродром, где при авиакатастрофе в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.

«Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит», — сообщил собеседник агентства.

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Средства противовоздушной обороны ликвидировали три дрона Вооруженных сил Украины в Смоленской области 21 января. Очередную попытку террористической атаки пресекли около 01:30, сообщили в Минобороны России.

В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать и другие регионы РФ. Силы ПВО сбили украинские беспилотники в Орловской и Тульской областях.

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины 20 января атаковал село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате удара линия газоснабжения получила повреждения, сообщила «Газета.ru».