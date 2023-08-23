23 августа 2023, 03:58
Сбитый БПЛА попал в строящееся здание в комплексе Москва-Сити
Сбитый беспилотный летательный аппарат попал в строящееся здание на территории комплекса Москва-Сити. Постройка получила незначительные повреждения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В здании выбило оконные проемы. Обследование продолжается», — сказано в сообщении.
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Ранее в Сети появилось видео с моментом взрыва в районе комплекса. На кадрах видно яркую вспышку, после которой последовал громкий звук.
О громких звуках также сообщили очевидцы из некоторых районов Москвы и Московской области. Житель Химок рассказал «360», что в регионе прогремело три мощных взрыва. Окна в доме затряслись, в стоящих рядом машинах сработала сигнализация.
Также взрывы услышали в Красногорске и Алтуфьево. Некоторые жители центра столицы тоже сообщили о взрывных звуках. По мнению москвичей, источник находился в районе парка «Зарядье».
Беспилотники
Москва 2023
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