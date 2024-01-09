09 января 2024, 18:15
Сбитый беспилотник повредил жилой дом в Орле
Мэр Орла Парахин: сбитый беспилотник повредил жилой дом
Один из беспилотников, сбитых в Орле, при падении повредил жилой дом. Об этом заявил мэр Юрий Парахин в Telegram-канале.
«Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому — взрывной волной выбиты стекла», — указал он.
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Парахин рассказал, что всего над Орловской областью 9 января сбили три БПЛА, два из которых уничтожили непосредственно над городом, один — в муниципальном округе.
По его словам, на месте работают представители оперативных служб. Восстановлением поврежденного имущества занимается комиссия по ЧС. Она связывается с жильцами, управляющей компанией и специалистами теруправления.
«Ситуацию держим на контроле. Берегите себя!» — заключил мэр.
Днем два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса. Жители Орла услышали грохот и почувствовали запах пороха в воздухе.
Беспилотники
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