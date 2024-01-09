Происшествия 09 января 2024, 18:15 Сбитый беспилотник повредил жилой дом в Орле Мэр Орла Парахин: сбитый беспилотник повредил жилой дом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Один из беспилотников, сбитых в Орле, при падении повредил жилой дом. Об этом заявил мэр Юрий Парахин в Telegram-канале.

«Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому — взрывной волной выбиты стекла», — указал он.

Реклама

Парахин рассказал, что всего над Орловской областью 9 января сбили три БПЛА, два из которых уничтожили непосредственно над городом, один — в муниципальном округе.

По его словам, на месте работают представители оперативных служб. Восстановлением поврежденного имущества занимается комиссия по ЧС. Она связывается с жильцами, управляющей компанией и специалистами теруправления.

«Ситуацию держим на контроле. Берегите себя!» — заключил мэр.

Днем два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса. Жители Орла услышали грохот и почувствовали запах пороха в воздухе.