31 января 2024, 10:22
Сбитый беспилотник повредил цистерны НПЗ в Санкт-Петербурге
«Mash на Мойке»: украинский дрон упал и повредил цистерны НПЗ в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге беспилотник Вооруженных сил Украины повредил цистерны нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Около 04:20 по местному времени заметили беспилотник ВСУ и пытались сбить его на подлете к Санкт-Петербургу. В 60 километрах от города задействовали зенитный ракетный комплекс С-400.
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Украинский беспилотник удалось сбить. Однако он упал и повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода на Глухоозерском шоссе. На место прибыли представители экстренных служб.
В ночь на среду, 31 января, боевики ВСУ пытались атаковать Псковскую область. Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Информации о разрушениях на земле или пострадавших не поступало.
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому службы транспортной безопасности могут сбивать беспилотники. Минобороны вместе с ФСБ уже проработали порядок принятия такого решения.
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