Сбитой в центре Москвы женщиной оказалась заслуженная артистка России

Заслуженную артистку России Лилию Загорскую сбили на тротуаре в центре Москвы. Сейчас ей оказывают помощь врачи, сообщил «360» информированный источник.

На кадрах с места аварии видно, что белый Mercedes стоит посреди пешеходной зоны у окон Сбербанка. При этом у автомобиля поврежден как передний, так и задний бампер.

Ранее СМИ сообщили, что автомобиль врезался в такси, а затем вылетел на тротуар, где сбил пешехода. Авария произошла вечером 21 января на улице Воздвиженка. В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина, которую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как уточнил источник «360», пострадавшей оказалась засуженная артистка России Лилия Загорская. Ее положили в нейрохирургической отделение одной из больниц Москвы.

Лилия Загорская родилась 25 сентября 1954 на Украине. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище. После этого стала играть на сцене Киевского театра драмы и комедии. Начиная с 1987 года работает в качестве режиссера-педагога в Московском театре «Около дома Станиславского». Загорская является заслуженной артисткой России и лауреатом Государственной премии России.