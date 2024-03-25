Происшествия 25 марта 2024, 22:08 Сбитого террористами восьмилетнего хоккеиста поддержала вся Россия Попавшего под машину террористов в Красногорске юного хоккеиста прооперировали Freepik

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Восьмилетнего хоккеиста, попавшего под машину террористов, прооперировали, сейчас он готовится ко второй операции. Об этом ТАСС рассказала мама мальчика.

По словам женщины, ее сына поддержали со всех регионов России.

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«Мне звонят из Владивостока, из Южно-Африканской Республики, из Белоруссии. Поддержка просто колоссальная», — отметила она.

Отдельно собеседница издания отметила помощь со стороны губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и столичной мэрии.

«И низкий поклон всему хоккейному сообществу, всем командам КХЛ — ЦСКА, „Спартак“, „Динамо“, „Трактор“, и это не полный список» — добавила женщина.

Террористы напали на концертную площадку Crocus City Hall 22 марта. В результате нападения погибли более 130 человек. По данным СМИ, один из них — Мухаммадсобир Файзов снимал расстрел беззащитных посетителей Crocus City Hall на видео.

А также он управлял автомобилем, на котором подозреваемые сбежали после теракта. Если это так, то именно Файзов сбил восьмилетнего мальчика, который со своей семьей успел спастись от расстрела.