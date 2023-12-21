Происшествия 21 декабря 2023, 19:41 Сбитая над Азовским морем украинская ракета летела в строну Крымского моста Сальдо: над Азовским морем сбили ракету ATACMS, которая летела к Крымскому мосту РИА «Новости»

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Выпущенная со стороны ракета, которую 21 декабря сбили над акваторией Азовского моря, летела в сторону Крымского моста. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно», — подчеркнул он.

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Сальдо заметил, что российским военным удалось сорвать очередную провокацию киевского режима.

Попытку ракетной атаки Украина, по данным Минобороны, предприняла около 15:00. Выпущенный снаряд сбили над Азовским морем средства ПВО ВС России.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов отмечал, что ВСУ пользуются предоставленными американцами оперативно-тактическими ракетами ATACMS, а также высокоточными Storm Shadow и Scalp, которые получили от Франции и Великобритании.