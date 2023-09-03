Происшествия 03 сентября 2023, 18:50 Сбежавшую от хозяев обезьяну поймали в Москве Сбежавшую от хозяев обезьяну удалось поймать в районе Выхино-Жулебино в Москве РИА «Новости»

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Сбежавшую от хозяев обезьяну ловили сегодня в столичном районе Выхино-Жулебино. Животное забралось на дерево в Ферганском проезде и спускаться не собиралось. Подробности операции по спасению экзотического питомца сообщил Пятый канал.

Один из сотрудников экстренных служб выстрелил в обезьяну с помощью дротика со снотворным. Начав засыпать, обезьяна свалилась с ветки, где внизу ее благополучно поймали в подготовленное заранее одеяло.

В конце августа полутораметровая змея испугала жителей одного из ЖК на Шаболовке. Рептилия, по данным Mash, ползала по стенам и дверям.

Местные жители предположили, что змея домашняя и уползла из чьей-то квартиры. Для ее поимки на место вызвали спасателей.