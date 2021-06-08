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    08 июня 2021, 19:30

    Сбежавший в магазин игрушек мальчика нашли в Ставрополе

    Редакция сайта 360°

    В Ставрополе от матери во время прогулки сбежал пятилетний сын. Оказалось, что он направился в магазин игрушек.

    Как сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на информацию регионального управления Росгвардии, мать сообщила сотрудникам о том, что у нее пропал ребенок. Мальчик сбежал во время прогулки в лесу.

    После того, как приметы ребенка получили все патрульные группы Росгвардии, его очень быстро обнаружили в нескольких кварталах от места исчезновения.

    Мальчика нашли в магазине игрушек, куда он специально сбежал от мамы поиграть. Малыша передали матери.