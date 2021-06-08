Сбежавший в магазин игрушек мальчика нашли в Ставрополе

В Ставрополе от матери во время прогулки сбежал пятилетний сын. Оказалось, что он направился в магазин игрушек.

Как сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на информацию регионального управления Росгвардии, мать сообщила сотрудникам о том, что у нее пропал ребенок. Мальчик сбежал во время прогулки в лесу.

После того, как приметы ребенка получили все патрульные группы Росгвардии, его очень быстро обнаружили в нескольких кварталах от места исчезновения.

Мальчика нашли в магазине игрушек, куда он специально сбежал от мамы поиграть. Малыша передали матери.