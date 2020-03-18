Сбежавший пациент психоневрологического интерната скончался в Хакасии

Мужчины решили сбежать через окно на третьем этаже. По информации Daily Storm, скончавшийся пробовал убежать уже девять раз.

«Накануне два недееспособных постоянно проживающих в этом социально-медицинском учреждении человека ночью предприняли попытку самовольно оставить интернат. В результате один погиб, второй получил травму», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время министерство труда в регионе выясняет детали происшествия.