Сбежавший кот потерялся в багажном отсеке самолета и около суток провел в воздухе

По информации Nаtiоn Nеws, в аэропорту Южно-Сахалинска женщина пожаловалась на пропажу кота, который сбежал из переноски. Сотрудникам аэропорта не удалось найти исчезнувшее животное, и самолет отправился в Москву.

Позже выяснилось, что питомец в течение восьми часов сидел в багажном отсеке самолета. Нашли хвостатого уже в Москве.

«По прилету самолета рейса FV6284 Южно-Сахалинск — Москва в Шереметьево кот без переноски был обнаружен в багажном отсеке. Он был передан сотрудникам авиакомпании, они организовали перелет кота к хозяевам, в Южно-Сахалинск», — пояснили в пресс-службе.

Таким образом, кот-путешественник провел в воздухе около суток, летая между Москвой и Южно-Сахалинском.