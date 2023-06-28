Происшествия 28 июня 2023, 16:35 Сбежавших от обстрелов жителей Шебекина привлекут к ответственности за оставленных питомцев Mash: сбежавших из Шебекина жителей захотели наказать из-за оставленных питомцев РИА «Новости»

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Жителей Шебекина, которые уехали из города во время обстрелов, но оставили дома питомцев, могут наказать – привлечь к уголовной ответственности. Об этом написал Telegram-канал Mash.

По данным канала, заявления лежат в полиции и Госдуме.

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«Свое хладнокровное решение правозащитники объяснили так: спасаясь, местные оставили в квартирах живность без еды и воды», — сообщил Mash.

Правозащитники отметили, что некоторые люди оставили животных в спешке, они рассчитывали скоро вернуться. Другие бросали питомцев намеренно. Животные погибают, и городу грозят страшные болезни, в том числе вспышка чумы и холеры.

Юристы считают, что покинувшим город людям необходимо вернуться, чтобы забрать питомцев. Те, кто этого не сделает, будут привлечены к ответственности. Кроме того, необходимо вскрывать квартиры и спасать тех, кто уцелел. Однако официальной информации об этом не поступало.

Ранее жителей Шебекина просили покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ. Некоторые люди уехали к родственникам, других разместили в пунктах временного пребывания. По части дорог в городе было запрещено передвигаться.

Въезд в Шебекино и Новую Таволжанку Белгородской области открыли в связи с улучшением оперативной обстановки в регионе. Люди могут вернуться в дома и квартиры. Тем не менее ремонтные работы по восстановлению зданий еще продолжаются. Губернатор области пообещал, что они закончатся к 1 августа.