    30 декабря 2019, 10:16

    Сбежавших из детдома нашли с травмами в Санкт-Петербурге

    Ольга Ситникова

    Воспитатель детского центра заявила в полицию Санкт-Петербурга о пропаже двух воспитанников. Через два дня их обнаружили в Невском районе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Мальчики в возрасте 12 и 13 лет убежали из детского дома. Выяснилось, что несовершеннолетние решили погулять и навестить мать одного из них. Младший ранее уже сбегал из детского дома.

    Сотрудникам полиции удалось найти беглецов. У воспитанников также обнаружили небольшие травмы травмы руки и ноги. В настоящее время они госпитализированы.