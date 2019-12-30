Сбежавших из детдома нашли с травмами в Санкт-Петербурге

Мальчики в возрасте 12 и 13 лет убежали из детского дома. Выяснилось, что несовершеннолетние решили погулять и навестить мать одного из них. Младший ранее уже сбегал из детского дома.

Сотрудникам полиции удалось найти беглецов. У воспитанников также обнаружили небольшие травмы травмы руки и ноги. В настоящее время они госпитализированы.