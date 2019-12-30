30 декабря 2019, 10:16
Сбежавших из детдома нашли с травмами в Санкт-Петербурге
Воспитатель детского центра заявила в полицию Санкт-Петербурга о пропаже двух воспитанников. Через два дня их обнаружили в Невском районе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мальчики в возрасте 12 и 13 лет убежали из детского дома. Выяснилось, что несовершеннолетние решили погулять и навестить мать одного из них. Младший ранее уже сбегал из детского дома.
Сотрудникам полиции удалось найти беглецов. У воспитанников также обнаружили небольшие травмы травмы руки и ноги. В настоящее время они госпитализированы.