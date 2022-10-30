Сбежавших из Дагестана четырех девушек задержали в Северной Осетии | 360°

Происшествия 30 октября 2022, 00:01 Сбежавших из Дагестана четырех девушек задержали в Северной Осетии Адвокат сообщила об удержании сбежавших из Дагестана четырех сестер на КПП «Верхний Ларс» РИА "Новости"

Читать 360tv в

Четырех совершеннолетних девушек из Дагестана удерживают на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией. Об этом со ссылкой на адвоката Лейсан Манаппову сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Предварительно, девушки намеревались покинуть регион из-за домашнего насилия. Девушки жаловались на регулярное избиение. Им отказывали в получении образования и хотели насильно выдать замуж, в том числе за двоюродного брата.

Реклама

Правозащитники помогли им сбежать. Девушки добрались до грузинской границы, однако на КПП их задержали.

Реклама

На КПП приехал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. Он сообщил, что на девушек якобы написали заявлени о краже.