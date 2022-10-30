Сбежавших из Дагестана четырех девушек задержали в Северной Осетии | 360°

30 октября 2022, 00:01
Сбежавших из Дагестана четырех девушек задержали в Северной Осетии
Адвокат сообщила об удержании сбежавших из Дагестана четырех сестер на КПП «Верхний Ларс»
Четырех совершеннолетних девушек из Дагестана удерживают на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией. Об этом со ссылкой на адвоката Лейсан Манаппову сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Предварительно, девушки намеревались покинуть регион из-за домашнего насилия. Девушки жаловались на регулярное избиение. Им отказывали в получении образования и хотели насильно выдать замуж, в том числе за двоюродного брата.
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Правозащитники помогли им сбежать. Девушки добрались до грузинской границы, однако на КПП их задержали."[Сотрудники КПП] что-то увидели в базе, позвонили и забрали паспорта. Все 4,5 половиной часа девушкам говорят, что они не задержаны, что это называется “фильтрационные мероприятия”. На вопрос, что они увидели в базе, что стало “красным флагом”, не отвечают", - заявила адвокат. По последним данным, на контрольно-пропускной пункт прибыла мать одной из девушек и двоюродный брат, которые намеревались забрать беглянок обратно.
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На КПП приехал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. Он сообщил, что на девушек якобы написали заявлени о краже.
Дагестан
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