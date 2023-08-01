01 августа 2023, 18:35
Сбежавшего с места ДТП водителя иномарки задержали в Иванове
Полицейские Иванова задержали виновника тройного ДТП, который сбежал с места происшествия. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные УМВД России по Ивановской области.
Авария случилась 28 июля. Водитель Mercedes-Benz GLS400D выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский микроавтобус. Маршрутка же въехала в автомобиль Chery. В результате травмы получили четыре пассажира микроавтобуса и пассажир второй иномарки. Пострадавших доставили в больницу.
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После ДТП виновник взял из салона свои вещи и сбежал. Сотрудники ГИБДД установили личность водителя Mercedes. Им оказался 28-летний местный житель. Его задержали.
ДТП
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