Сбежавшего после ДТП водителя арестовали в Тюмени

В Тюмени задержали 38-летнего водителя, который скрылся с места аварии. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

ДТП случилось в минувшее воскресение на улице Холодильной. Столкнулись Volkswagen Touareg и два BMW. По версии следствия, авария произошла по вине водителя Volkswagen, который не справился с управлением на мокрой дороге.

По данным издания, он не стал дожидаться полицейских и ушел с места происшествия. Позже мужчина обратился в больницу, поскольку получил травмы. В медучреждении его и задержали. По словам задержанного, во время аварии он сильно ударился головой, а что произошло после этого он не помнит. Суд арестовал его на 12 суток.