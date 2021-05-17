Сбежавшего из психдиспансера мужчину задержали в Улан-Удэ с помощью сотрудников заправки

Мужчину, который самовольно покинул психоневрологический пансионат в Кабанском районе Бурятии и пустился в бега, случайно нашли в Улан-Удэ. Сбежавший пациент психдиспансера зашел в здание АЗС и попросил у работающих там сотрудников разрешения остаться на ночлег. Сотрудница автозаправки решила не оставлять в здании незнакомца и нажала на кнопку экстренного вызова. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые и задержали беглеца.

Как сообщил сайт transsibinfo.com, мужчину доставили в полицию и установили, что он числится в розыске как без вести пропавший. Представители правоохранительных органов связались с администрацией психоневрологического пансионата и выяснили, что учреждение действительно подавало заявление о пропаже пациента. В психдиспансере подтвердили, что мужчина является недееспособным, он самовольно покидает стены медучреждения не в первый раз. В ближайшее время беглеца отправят обратно.