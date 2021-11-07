В Подольске задержали осужденного, сбежавшего из психиатрической больницы в Чехове. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Особо опасного преступника, сбежавшего из психбольницы 4 ноября, задержали в 30 километрах от учреждения. Его судили за убийство и признали невменяемым.

По факту побега прокуратура Московской области организовала проверку. В ведомстве подтверждали, что мужчина находился на принудительном лечении.

Осужденный за убийство сбежал из психиатрической клиники № 5 в Чехове в четверг, около 11 утра. Предположительно, перед этим у него произошел конфликт с охраной. Полиция тут же принялась разыскивать особо опасного беглеца. Жителей Подмосковья призывали не терять бдительность.

Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко ранее сообщил «360», что в побеге осужденного нет ничего удивительного. По его словам, в таких учреждениях охрана только внешняя и стрелять по больным нельзя. А внутри надзор осуществляют только медработники. Поэтому сбежать оттуда намного легче, чем из СИЗО или колонии.