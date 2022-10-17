Сбежавшего быка поймали в парке Кузбасса | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 23:49 Сбежавшего быка поймали в парке Кузбасса

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В парк Таштагола Кузбасса забрел огромный бык. Поймать его пытались сотрудники органов. Об этом сообщил «Царьград».

Информация о случившемся поступила в Агентство по защите населения и территории Кузбасса. Свидетели случившегося рассказали, что в местный парк пришел бык. Посетители парка не смогли вывести животное самостоятельно.

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На место происшествия прибыли спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда. Они сняли одну из секций ограждения и бык смог самостоятельно покинуть территорию.

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