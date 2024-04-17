Происшествия 17 апреля 2024, 20:52 Сбежавшая от хозяина лошадь пострадала при ДТП в Челябинске Автомобиль сбил лошадь на оживленном перекрестке в Челябинске Freepik

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В Челябинске на пересечении двух улиц легковой автомобиль сбил лошадь. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

Инцидент произошел на пересечении Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев. Животное двигалось по оживленной трассе без хозяина. Но него наехал легковой автомобиль Toyota Corolla, за рулем котрого находился 53-летний водитель.

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«В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения», — отметили в Госавтоинспекции.

В Пензенской области произошло ДТП с участием мотоблока и «Жигулей».В результате ДТП пострадал 54-летний водитель мотоблока, его доставили в больницу. Проводится проверка происшествия.