Сбежавшая из вольера пума напала на пьяных сотрудников зоопарка в Чите | 360°

Все новости

Спецоперация

12 сентября 2022, 18:54

Кадыров пообещал «сюрприз» боевикам ВСУ от бойцов отряда «Ахмат»

Подмосковье

12 сентября 2022, 18:50

Здание лечебно-профилактического отдела открылось в чеховской ветлечебнице

Реклама

Мир

12 сентября 2022, 18:43

Владимир Сальдо записал обращение к жителям Херсонской области

Подмосковье

12 сентября 2022, 18:42

Хоккеиста из Подмосковья признали лучшим вратарем КХЛ

Эксклюзив

12 сентября 2022, 18:39

«Приступов агрессии не было». Отец мужчины, едва не сбросившего ребенка с балкона, рассказал о сыне

Подмосковье

12 сентября 2022, 18:35

Более 25 тысяч сеянцев ели и сосны высадили в Подмосковье в рамках экоакции

Происшествия

12 сентября 2022, 18:33

Подросток-питбайкер влетел во внедорожник в Абакане

Происшествия

12 сентября 2022, 18:28

Хоккеист в Нижегородской области скончался прямо на льду

Подмосковье

12 сентября 2022, 18:18

Турнир по регби с экскурсией прошел в Щелкове

Эксклюзив

12 сентября 2022, 17:37

Сбежавшая из вольера пума напала на пьяных сотрудников зоопарка в Чите

Директор зоопарка Читы рассказал о нападении пумы на пьяных работников

Читать 360tv в

Поимка сбежавшей из вольера пумы в зоопарке Читы закончилась для одного из работников сильными царапинами, которые ему нанес зверь. Директор зверинца Вадим Костенников в беседе с «360» подчеркнул, что оба мужчины были пьяны, а пострадавший вообще не имел права подходить к хищнику.

Побег пумы из вольера в зоопарке Читы произошел в минувшую субботу, 10 сентября. Ответственный дежурный пропустил на работу пьяного сотрудника секции хищников. Во время кормления мужчина неправильно открыл дверь — и на свободу вырвалось годовалое животное.

Реклама

На помощь для поимки бросился еще один нетрезвый сотрудник, работающий с копытными. Как подчеркнул директор зоопарка, у него нет квалификации для работы с хищниками. Тем более неизвестный напугал животное.

Реклама

«Она у нас девушка, поэтому чужих мужчин с запахом алкоголя не любит. Оцарапала его немного. Никаких особых повреждений не было. На месте все обработали и заклеили. Просто царапины», — рассказал Костенников.

Директор зоопарка добавил, что в итоге пуму закрыли в подсобке. Справиться с животным смогла только заведующая отделом хищников, которая приехала в зверинец и на поводке увела животное в вольер.

«Безалаберные люди отпустили котенка. У нас, к сожалению, в зоопарке работают люди, которые не с Луны свалились. Надо было их выгнать, но ответственная дежурная выпроводить их не смогла», — пояснил директор.

По его словам, пострадавшего от когтей пумы уже уволили за появление на работе в нетрезвом виде и за то, что нарушил правила безопасности. По работнику, допустившему выход дикой кошки на свободу, решение пока не приняли.

Животные

Зоопарки

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама