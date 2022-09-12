Сбежавшая из вольера пума напала на пьяных сотрудников зоопарка в Чите | 360°

Эксклюзив 12 сентября 2022, 17:37 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сбежавшая из вольера пума напала на пьяных сотрудников зоопарка в Чите Директор зоопарка Читы рассказал о нападении пумы на пьяных работников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поимка сбежавшей из вольера пумы в зоопарке Читы закончилась для одного из работников сильными царапинами, которые ему нанес зверь. Директор зверинца Вадим Костенников в беседе с «360» подчеркнул, что оба мужчины были пьяны, а пострадавший вообще не имел права подходить к хищнику.

Побег пумы из вольера в зоопарке Читы произошел в минувшую субботу, 10 сентября. Ответственный дежурный пропустил на работу пьяного сотрудника секции хищников. Во время кормления мужчина неправильно открыл дверь — и на свободу вырвалось годовалое животное.

Реклама

На помощь для поимки бросился еще один нетрезвый сотрудник, работающий с копытными. Как подчеркнул директор зоопарка, у него нет квалификации для работы с хищниками. Тем более неизвестный напугал животное.

Реклама

«Она у нас девушка, поэтому чужих мужчин с запахом алкоголя не любит. Оцарапала его немного. Никаких особых повреждений не было. На месте все обработали и заклеили. Просто царапины», — рассказал Костенников.

Директор зоопарка добавил, что в итоге пуму закрыли в подсобке. Справиться с животным смогла только заведующая отделом хищников, которая приехала в зверинец и на поводке увела животное в вольер.

«Безалаберные люди отпустили котенка. У нас, к сожалению, в зоопарке работают люди, которые не с Луны свалились. Надо было их выгнать, но ответственная дежурная выпроводить их не смогла», — пояснил директор.

По его словам, пострадавшего от когтей пумы уже уволили за появление на работе в нетрезвом виде и за то, что нарушил правила безопасности. По работнику, допустившему выход дикой кошки на свободу, решение пока не приняли.

0 0 0 0 0 0