Происшествия 12 августа 2023, 17:10 Саунд-продюсера Тимы Белорусских избили у московского стрип-клуба — СМИ Shot: в Москве у стрип-клуба избили саунд-продюсера Тимы Белорусских Супоненко РИА «Новости»

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В Москве ночью 12 августа в районе Хамовники саунд-продюсер певца Тимы Белорусских подвергся избиению. На него напал неизвестный возле стрип-клуба, сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи уточнили, что пострадавшим оказался 24-летний музыкант Ян Супоненко. Ночью он со своей девушкой катался на самокатах по городу. Около четырех часов утра они проезжали по Саввинской набережной. Девушка ехала позади и рядом со стрип-клубом дорогу ей перегородил незнакомец.

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В считаные секунды к ним подъехал сам музыкант, и его сразу же ударили в висок. Он упал, но нападавший продолжил жестоко избивать лежачего, уточнили журналисты. Затем агрессор сел в черную Toyota Camry и скрылся с места. При этом ни Супоненко, ни его девушка не смогли вспомнить, как выглядел мужчина.

Ян обратился в полицию с заявлением об избиении. Теперь злоумышленника разыскивают. Супоненко работает в лейбле Kaufman Music, наиболее известным артистом которого является Тима Белорусских.

Ранее электровелосипедист в Москве избил главного тренера сборной по парусному спорту. Правоохранители приступили к розыску нападавшего.