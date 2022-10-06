Сауна загорелась во Владимирской области | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Сауна загорелась во Владимирской области

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Пожар произошел в сауне оздоровительного центра во Владимирской области. Об этом сообщило издание «Владимирские ведомости» со ссылкой на МЧС.

По данным ИА Nation News, огонь распространился на 40 квадратных метров. Внутренняя отделка сауны и чердака сильно обгорели. Тушением занимались 20 пожарных с использованием шести единиц спецтехники.

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Никто не пострадал. Специалисты выяснят точные причины возгорания.

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