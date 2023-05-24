Важное 24 мая 2023, 10:30 Сауна загорелась в здании театра Et Cetera в Москве Источник «360»: сауна загорелась в здании театра Et Cetera в Москве РИА «Новости»

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Утром 24 мая пожар произошел в здании московского театра Et Cetera. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, там загорелась сауна.

Все случилось в доме № 2 во Фроловом переулке. По предварительным данным, огонь охватил помещение на одном из этажей, на первом — зафиксировали задымление.

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Источник «360» добавил, что в здании нет людей. Спасатели уже приехали на место ЧП, все подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.