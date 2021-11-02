Задержаны приезжие, избившие саратовцев за замечание

Семеро агрессивных приезжих на автомобиле 24 октября проехали на красный свет через пешеходный переход. Они едва не сбили девушку, которая шла с тремя мужчинами. Ее спутники крикнули нарушителям вслед, за что и поплатились.

Приезжие вернулись и избили саратовцев. Возбуждено уголовное дело по статье об угрозах убийством, сообщил RT. Возможно, появятся еще два — статьям о причинении вреда средней тяжести и хулиганстве.

Как стало известно РЕН ТВ, по подозрению в участии в массовой драке задержаны семь человек. Выяснилось также, что девушку, которую они едва не сбили, была беременна. При задержании бойцами Росгвардии в машине был найден сверток. Предположительно, с наркотическими веществами массой около 10 граммов и коноплю.

На кадрах видеозаписи видно, что нападавшие избивали своих жертв руками и ногами. Затем один из них достал пистолет и начал им угрожать.

Девушка рассказала каналу, что молодой человек заявил, что ему «все пофигу» и он всех перестреляет. При этом его не смущало, что рядом стоит беременная женщина.

Один из знакомых девушки на условиях анонимности рассказал, что произошло в тот вечер. Мужчина находится в больнице, у него сломана челюсть.

«Переходили улицу на зеленый сигнал светофора. Пролетела машина. Чуть не задела мою девушку и подругу. Машина остановилась, развернулась. Вышли люди кавказкой национальности и стали угрожать. Сзади подлетели, ударили сразу в челюсть», — рассказал он.

Накануне правозащитника Андрея Косякова в Одинцово избили трое приезжих из Узбекистана. Им не понравилось, что мужчина сделал им замечание из-за постоянного шума в квартире, где они живут.