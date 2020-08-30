Саратовскую школьницу заподозрили в убийстве матери. Она оправдалась самообороной

В Саратове 15-летнюю школьницу подозревают в убийстве собственной матери. Девушка заявила, что действовала в целях самообороны.

Несколько дней назад между 15-летней дочерью и 40-летней матерью произошел конфликт, во время которого погибла женщина, сообщает информационное агенство СарБК. По данным следователей, причина смерти матери — удушение.

По предварительной информации, в смерти родительницы подозревают дочь. Однако школьница заявила, что защищалась от действий матери, которая в тот момент была пьяна.

Тем не менее следствие пока не нашло подтверждение данной версии, продолжается проверка. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила, что девушку временно поместили в спецучреждение.

В июле суд вынес приговор убийце из Менделеевска. В 2019 году мужчина расправился почти со всей своей семьей: женой, пасынком и сыном. Еще один сын получил серьезные травмы, но успел сбежать и позвонить в полицию.

Всего по погибшим было нанесено более 100 ножевых ранений. В качестве искупления своей вины убийца попросил суд назначить ему смертную казнь, но его на всю жизнь отправили в колонию особого режима. Одна из версий убийства — ревность. Остальные члены семьи погибли, защищая мать.