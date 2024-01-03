Происшествия 03 января 2024, 05:10 Саратовский школьник попал в реанимацию после запуска пиротехники на Новый год Девятиклассника госпитализировали с ожогами после запуска новогоднего салюта РИА «Новости»

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Ученик девятого класса попал в больницу в результате неосторожного запуска салюта в новогоднюю ночь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале МЧС Саратовской области.

«В поселке Заволжский Пугачевского района 1 января в 00:10 школьник осуществлял запуск пиротехнического изделия на открытой площадке. В результате неосторожности при использовании салюта молодой человек получил ожоги», — уточнили в ведомстве.

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Подростка отправили в реанимационное отделение Пугачевской больницы.

Региональный СК уже инициировал проверку, по результатам которой они примут процессуальное решение.

При этом следователи выяснили, что 15-летний юноша находился в тот момент на улице вместе в сестрой. Он зажег петарду, от хлопка которой и получил термические ожоги в области головы и на руке.

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