Саратовский депутат погиб в ДТП

В Саратовской области произошла авария, в которой погиб местный депутат Азамат Душалов. Его машина на скорости перевернулась на трассе в Энгельсском районе.

Гибель парламентария подтвердили в районной администрации, сообщило РИА «Новости». Душалов был депутатом муниципального собрания Федоровского района.

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В пресс-службе ГИБДД добавили, что ДТП произошло вечером в воскресенье, 29 сентября. Предварительно установлено, что 43-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и машина опрокинулась.

«Водитель и 17-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу, 42-летний пассажир от полученных травм скончался на месте», — уточнили в Госавтоинспекции.

Источник фото: «ВКонтакте»

По информации, размещенной в соцетях, авария случилась на 31-м километре автодороги, недалеко от села Придорожное. Иномарка съехала в кювет.

Других подробностей ДТП не приводится.