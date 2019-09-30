  • Саратовский депутат погиб в ДТП

    30 сентября 2019, 12:40

    Александра Ломейко

    В Саратовской области произошла авария, в которой погиб местный депутат Азамат Душалов. Его машина на скорости перевернулась на трассе в Энгельсском районе.

    Гибель парламентария подтвердили в районной администрации, сообщило РИА «Новости». Душалов был депутатом муниципального собрания Федоровского района.

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    В пресс-службе ГИБДД добавили, что ДТП произошло вечером в воскресенье, 29 сентября. Предварительно установлено, что 43-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и машина опрокинулась.

    «Водитель и 17-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу, 42-летний пассажир от полученных травм скончался на месте», — уточнили в Госавтоинспекции.

    Саратовский депутат погиб в ДТП | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    По информации, размещенной в соцетях, авария случилась на 31-м километре автодороги, недалеко от села Придорожное. Иномарка съехала в кювет.

    Других подробностей ДТП не приводится.