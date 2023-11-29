Происшествия 29 ноября 2023, 17:24 Саратовские таможенники не позволили вывезти из страны двигатели для военной техники Таможенники предотвратили нелегальный вывоз двигателей для БМП в Казахстан Пресс-служба Федеральной таможенной службы

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Саратовские таможенники пресекли нелегальную попытку вывоза 15 двигателей для БМП за границу. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Моторы, которые используются для военной техники, хотели отправить в Казахстан. Стоимость дизельных двигателей составляла примерно 25,5 миллиона рублей. Специалисты провели экспертизу и подтвердили, что моторы этого типа применяются только в БМП-1 и БМП-2.

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«Их вывоз ограничен и требует специальных разрешений Минобороны РФ», — отметили в ФТС.

В отношении фирмы, которая планировала отправить в Казахстан дизельные двигатели, возбудили административное дело.

Ранее таможенная служба аэропорта Домодедово обнаружила в багаже пассажирки незадекларированные 112 тысяч фунтов стерлингов, сообщил RT. Девушка, имеющая гражданство России и Великобритании, летела в Азербайджан.

Таможенники при досмотре багажа нашли у пассажирки среди наборов для шитья 95 тысяч фунтов. Остальные незадекларированные деньги находились в косметичке и обложке блокнота.