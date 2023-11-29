29 ноября 2023, 17:24
Саратовские таможенники не позволили вывезти из страны двигатели для военной техники
Таможенники предотвратили нелегальный вывоз двигателей для БМП в Казахстан
Саратовские таможенники пресекли нелегальную попытку вывоза 15 двигателей для БМП за границу. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
Моторы, которые используются для военной техники, хотели отправить в Казахстан. Стоимость дизельных двигателей составляла примерно 25,5 миллиона рублей. Специалисты провели экспертизу и подтвердили, что моторы этого типа применяются только в БМП-1 и БМП-2.
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«Их вывоз ограничен и требует специальных разрешений Минобороны РФ», — отметили в ФТС.
В отношении фирмы, которая планировала отправить в Казахстан дизельные двигатели, возбудили административное дело.
Ранее таможенная служба аэропорта Домодедово обнаружила в багаже пассажирки незадекларированные 112 тысяч фунтов стерлингов, сообщил RT. Девушка, имеющая гражданство России и Великобритании, летела в Азербайджан.
Таможенники при досмотре багажа нашли у пассажирки среди наборов для шитья 95 тысяч фунтов. Остальные незадекларированные деньги находились в косметичке и обложке блокнота.
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