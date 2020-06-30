Саратовская школьница пропала после переписки во «ВКонтакте»

Девушка ушла из дома не позднее 16:30 по московскому времени 26 июня. «При этом до 20:00 28 июня 2020 года она вела переписку на странице в социальной сети „ВКонтакте“, после чего удалила ее», — сообщили в СК. С кем велась переписка, следователи не уточняют.

Поисками школьницы занимаются следователи и криминалисты СК и главного управления МВД по Саратовской области. Девушку ищет поисковый отряд «Лиза Алерт» и другие добровольцы.

По данным издания «Четвертая власть», уходя из дома, школьница захватила с собой деньги и паспорт. Также она забрала кота и переноску для животных. В полиции заявили, что семья пропавшей характеризуется положительно.