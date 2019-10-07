Саратовская область оказалась под гнетом опасной лихорадки

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), или мышиная лихорадка — тяжелое и смертельно опасное заболевание.

За прошедшую неделю, как сообщил портал Утро.ру, в юго-восточной части России на 10 человек возросло число неподтвержденных зараженных: до 99. Всех их госпитализировали с подозрением на ГЛПС. Известно, что переболели лихорадкой уже более полутора тысяч саратовцев.

За последние месяцы заболевание унесло жизни двоих человек: в июле скончалась женщина, позже умер мужчина.

Летом число заболевших было меньше вдвое.

Следственный комитет возбудил против должностных лиц, отвечающих за дератизацию (борьбу с грызунами) уголовное дело.