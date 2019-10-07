  • Саратовская область оказалась под гнетом опасной лихорадки

    07 октября 2019, 19:37

    Ирина Нагайникова

    В Саратовской области жертвами геморрагической лихорадки с почечным синдромом стали уже два человека, сообщила «Российская газета».

    Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), или мышиная лихорадка — тяжелое и смертельно опасное заболевание.

    За прошедшую неделю, как сообщил портал Утро.ру, в юго-восточной части России на 10 человек возросло число неподтвержденных зараженных: до 99. Всех их госпитализировали с подозрением на ГЛПС. Известно, что переболели лихорадкой уже более полутора тысяч саратовцев.

    За последние месяцы заболевание унесло жизни двоих человек: в июле скончалась женщина, позже умер мужчина.

    Летом число заболевших было меньше вдвое.

    Следственный комитет возбудил против должностных лиц, отвечающих за дератизацию (борьбу с грызунами) уголовное дело.