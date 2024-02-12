Происшествия 12 февраля 2024, 22:23 Саратовец протаранил скорую помощь и напал на медика МВД: водитель легковушки устроил ДТП со скорой и напал на медбрата в Саратове РИА «Новости»

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Водитель легкового автомобиля врезался в машину скорой медицинской помощи, которая стояла во дворе многоэтажного дома в Саратове. После этого мужчина набросился с кулаками на медбрата, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительной версии, 12 февраля около 17:00 по местному времени во дворе дома по улице Университетская столкнулись ВАЗ-2114 и машина скорой медицинской помощи. В этот момент водитель скорой ждал бригаду с вызова.

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«Когда медики вернулись к автомобилю, между одним из них и 20-летний водителем отечественной легковушки произошел конфликт, в ходе которого медработник получил удар в голову», — указали в сообщении.

Полиция назначила проверку по факту причинения медицинскому работнику травмы головы.

Ранее житель Домодедове открыл стрельбу на посту скорой помощи. По данным СК, мужчина подошел к бригаде скорой в микрорайоне Востряково и выстрелил в 33-летнего водителя. Пострадавший получил смертельное ранение в шею.