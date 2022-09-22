Сарай загорелся в Салехарде | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 18:17 Поделиться Telegram

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Viber Сарай загорелся в Салехарде

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Пожар произошел в Салехарде. Загорелся сарай, сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на МЧС по региону.

В сарае хранились газовые баллоны и канистры с бензином. Сотрудники МЧС успели ликвидировать возгорание до того, как оно охватило большую площадь. Никто не пострадал.

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«Пожарные справились с огнем за 15 минут, предотвратив его распространение на соседние постройки», — заключили в ведомстве.

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