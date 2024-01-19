Происшествия 19 января 2024, 12:16 Сарай сгорел до приезда пожарных с Красносельском района Петербурга

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Пожар, в результате которого сгорел сарай и выгорела часть машины, произошел рано утром 19 января в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Прибывшие на место ЧП спасатели увидели пылающий огонь в одноэтажном частном доме на площади 15 квадратных метров. До их приезда сарай успел полностью сгореть.

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В тушении участвовали две спецмашины и 10 человек из личного состава МЧС. Пострадавших нет.