«Сапсан» сбил коляску с ребенком в Ленобласти
СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту смерти младенца 16 октября
Сотрудники Следственного комитета России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту смерти младенца на железной дороге в районе станции Поповка. Мать перевозила коляску с ребенком через железнодорожные пути и не заметила поезд, сообщила пресс-служба ведомства.
По оперативной информации, 15 октября, около 11 часов, женщина 1994 года рождения переходила железную дорогу на запрещающий сигнал светофора в районе станции Поповка. С собой она везла коляску с девочкой 2020 года рождения.
Девушка слушала музыку в наушниках, поэтому не услышала шум приближающегося скоростного поезда. Состав задел коляску, и ребенок получил множество травм. Девочку экстренно доставили в больницу, но жизнь спасти не сумели.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». Криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
Правоохранители напомнили россиянам о правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Следователи призвали не перебегать дорогу перед поездами, не переходить дорогу в неположенных местах и не пользоваться наушниками и мобильными телефонами, а также призвали соблюдать ряд других правил.
Мужчина в наушниках попал под поезд в Ленинградской области. Машинист пытался предупредить его о приближении состава, но мужчина не слышал сигналов. Он погиб.