«Сапсан» сбил коляску с ребенком в Ленобласти

Сотрудники Следственного комитета России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту смерти младенца на железной дороге в районе станции Поповка. Мать перевозила коляску с ребенком через железнодорожные пути и не заметила поезд, сообщила пресс-служба ведомства.

По оперативной информации, 15 октября, около 11 часов, женщина 1994 года рождения переходила железную дорогу на запрещающий сигнал светофора в районе станции Поповка. С собой она везла коляску с девочкой 2020 года рождения.

Девушка слушала музыку в наушниках, поэтому не услышала шум приближающегося скоростного поезда. Состав задел коляску, и ребенок получил множество травм. Девочку экстренно доставили в больницу, но жизнь спасти не сумели.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». Криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Правоохранители напомнили россиянам о правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Следователи призвали не перебегать дорогу перед поездами, не переходить дорогу в неположенных местах и не пользоваться наушниками и мобильными телефонами, а также призвали соблюдать ряд других правил.

Мужчина в наушниках попал под поезд в Ленинградской области. Машинист пытался предупредить его о приближении состава, но мужчина не слышал сигналов. Он погиб.