«Сапогом по голове». Жестокое избиение соседей произошло в подъезде в Нижнекамске

Двое мужчин жестоко избили своих соседей снизу в подъезде в Нижнекамске 16 февраля, потому что те якобы вели себя громко. Пострадавшая в драке Ксения рассказала «360» о случившемся и последствиях.

На видео с камер наблюдения на лестничной клетке видно, как двое мужчин избивают соседей до тех пор, пока те не остаются лежать без движения, а после уходят.

«Я чувствую себя очень плохо, у меня телесные повреждения. Врачи зашили голову мне, поставили две резинки, каждый день на перевязку надо. Восемь сантиметров у меня там рана на голове. Мой сожитель отказался от госпитализации, но у него губа вся разорвана, сзади гематома, глаза все заплыли», — рассказала о полученных травмах потерпевшая.

По ее словам, они с сожителем только зашли в квартиру и никакого шума не создавали, но на них напали. Мужчина вступился за женщину, и его начали жестоко бить.

«Вы бы видели, как его били. Это ужас. Он лежит — сапогом по голове со всей дури. Несколько раз», — описала она.

Ксения заявила, что все это сделали соседи сверху, но раньше с ними конфликтов никогда не было. У напавшего, по ее словам, есть семья — жена с двумя детьми. Возможные причины такой агрессии женщина назвать не смогла. Она отметила, что напавший не хотел, чтобы с ней жил ее сожитель, а все претензии относительно шума в доме всегда сваливают на нее.

Также Ксения посетовала, что в доме буквально картонные стены, поэтому слышно даже разговоры и телевизор, но подчеркнула, что в ее квартире уже месяц нет света.

В полицию женщина обратилась, с ней уже поработал судмедэксперт, но завели ли дело — она не знает.