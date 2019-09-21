Саперы пострадали при взрыве боеприпасов в Казахстане

Детонация произошла 21 сентября на территории специально оборудованного полигона в 60 километрах от города Арыс.

Из-за этого пострадали 10 саперов — военнослужащих, работающих по контракту. Они получили осколочные ранения. Их отвезли в полевой госпиталь Министерства обороны Республики Казахстан.

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На полигоне военные проводили плановые подрывные работы. Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Ранее, 24 июня, на складах войсковой части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана из-за пожара тоже произошла детонация боеприпасов. Тогда власти области объявили режим ЧС и эвакуировали около 45 тысяч местных жителей. Погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек.