Происшествия 20 мая 2023, 17:28 Саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд в селе под Шебекином Губернатор Гладков: саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд в Шебекинском округе РИА «Новости»

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Саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, попавший 20 мая в частный жилой дом села Архангельское Шебекинского округа Белгородской области после обстрелов ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава области также сообщил, что еще один снаряд от ракеты «Ураган» нашли в поле возле села Шамино. Взрывотехники решили обезвредить боеприпас на месте. Людей из близлежащих домов временно отселили.

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В этот же день украинские военные атаковали село Муром под Шебекином. Снаряды пробили крышу склада сельхозпредприятия и линию электропередачи. Один из жителей Белгородской области во время похода на рыбалку подорвался на мине, ему оторвало ногу.

Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Ранее появилась информация, что украинские диверсанты с гранатометами пытались прорваться в регион.