Эксклюзив 20 марта 2023, 07:53 Саперов вызвали к месту находки предполагаемой гранаты в Москве Похожий на гранату предмет нашли в ЮВАО Москвы и вызвали саперов РИА «Новости»

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Полиция приехала к жилому многоэтажному дому на юго-востоке Москвы, где дворник нашел предмет, похожий на гранату. Источник рассказал «360», что к месту вызвали саперов.

Правоохранители приехали к 22-этажному дому на улице Братиславской и подтвердили, что во дворе на газоне оставили предмет, похожий на гранату. Они дожидаются саперов, которым предстоит идентифицировать находку.

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Гранату недалеко от мусорной площадки первого подъезда нашел дворник. Он рассказал об этом мастеру ГБУ «Жилищник» и выслал фото, а тот сообщил обо всем в экстренные службы.

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В Новомосковском административном округе на территории дома в СНТ «Бархатная роща» обследовали газгольдер, из которого произошла утечка пропана. Специалисты осмотрели обледеневшие краны и пришли к выводу, что стравить газ принудительно не получится. Дом обесточили, людей увели на безопасное расстояние.