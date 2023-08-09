Происшествия 09 августа 2023, 16:04 Сантехник умер в квартире клиента в центре Москвы Сантехник умер на глазах у клиентки в квартире в Шмитовском проезде в Москве РИА «Новости»

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В центре, в одной из квартир многоэтажки в Шмитовском проезде сантехник умер при выполнении работ. По предварительным данным, причиной этому стал сердечный приступ, сообщил источник телеканалу «РЕН ТВ».

По информации СМИ, инцидент произошел утром 8 августа. Жительница обнаружила неисправность и вызвал сантехника. К ней приехал 26-летний мужчина и сразу приступил к работе.

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Спустя время женщина заметила, что никаких звуков ремонта или движения нет. Когда она подошла ближе к работнику, то поняла, что он не дышит.

Женщина сразу вызвала полицию и скорую помощь. Врачи констатировали смерть.

По предварительным данным, причиной стал сердечный приступ. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Ведется следствие.