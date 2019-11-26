По сообщению официального представителя пожарной службы округа Санта-Барбара Майка Элисона, пожар вспыхнул во второй половине дня, в понедельник, в национальном заповеднике Лос-Падрес. По данным местных властей, огонь охватил площадь в 1,2 га. Пожар угрожает более чем 2,4 тысячи строений в городе Голета. Жители были эвакуированы.

С огнем борются более 600 пожарных.