Санта-Барбара в огне — в Калифорнии бушует пожар
Более шести тысяч человек были эвакутрованы из-за бушующего природного пожара в Калифорнии. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на The Guardian.
По сообщению официального представителя пожарной службы округа Санта-Барбара Майка Элисона, пожар вспыхнул во второй половине дня, в понедельник, в национальном заповеднике Лос-Падрес. По данным местных властей, огонь охватил площадь в 1,2 га. Пожар угрожает более чем 2,4 тысячи строений в городе Голета. Жители были эвакуированы.
С огнем борются более 600 пожарных.